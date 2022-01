Un partid cere schimbarea denumirii strazii Radu Gyr din Cluj-Napoca, in Regina Elena, in ziua in care in lume sunt comemorate victimele holocaustului; acesta a depus o interpelare la Primarie chiar azi.USR Plus a depus azi o interpelare la Primaria Cluj-Napoca, prin care cere - din nou - redenumirea strazii Radu Gyr din Manastur, solicitare reluata de-a lungul anilor de mai multe entitati. "Nu putem sa nu subliniem si faptul ca din 2017 cand s-a adus in discutie problema strazii din ... citeste toata stirea