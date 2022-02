Un pasager a injunghiat cu cutitul in gat un taximetrist, in Gherla, pentru ca nu avea bani sa plateasca cursa.S-a intamplat in urma cu un an, in noaptea dintre 19 si 20 februarie 2021. In jurul miezului noptii taximetristul a sunat de urgenta la 112 si a relatat ca a primit o comanda in Gherla, prin dispecerat, ocazie cu care a preluat in tanar si in timp ce rula pe DJ109C, la aproximativ 500 de metri de iesirea din Fizesu Gherlii, barbatul i-a aplicat prin surprindere mai multe lovituri cu ... citeste toata stirea