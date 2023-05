Un paznic a fost gasit de politistii veniti in control rupt de beat la post, aproape de coma alcoolica.E vorba de un barbat de 55 de ani depistat de politisti sub influenta alcoolului, respectiv 1,18 mg./l. alcool pur in aerul expirat, acesta fiind amendat. Paznicul a fost depistat dupa miezul noptii in jurul orei 00.30 la unul dintre obiectivele identificate intr-un control derulat in 29 si 30 aprilie privind paza efectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor in Huedin. "La ... citeste toata stirea