Un pedofil care a abuzat mai multi copii a fost condamnat la Cluj la 30 de ani de inchisoare, maximul permis de lege. Sentinta a fost data de Judecatoria Cluj-Napoca, prima instanta care se pronunta in acest proces, judecat cu celeritate in doar cateva luni.Inculpatul Samuel Marcelus Souca a fost trimis in judecata in octombrie, iar instanta s-a pronuntat in urma cu cateva zile. Acesta a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv pentru nu mai putin de 17 infractiuni de viol, ... citeste toata stirea