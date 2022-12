Un pensionar din Dej a pierdut 5.000 de dolari, banii pentru operatie, cand a iesit de la banca

Un pensionar din Dej a pierdut plicul cu bani pe care tocmai ii scosese din banca. Barbatul de 67 de ani avea nevoie de cei 5.000 de dolari pentru o operatie.Pensionarul a mers la o banca pentru a-si schimba economiile in dolari. Urma sa plece in Statele Unite pentru a fi operat, avand in vedere ca multi ani a locuit acolo, relateaza Dejeanul.Pensionarul a pierdut cei 5.000 de dolari A schimbat suma de 5.000 de dolari, a pus plicul cu bani in buzunarul interior al hainei iar mai apoi a plecat ... citeste toata stirea