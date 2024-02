Un pescar confirma teoria lostritelor gigant de pe lacurile de acumulare ale Clujului - FOTO

Un pescar clujean extrem de priceput a fost martorul unei intalniri incredibile pe lacul de la Motel Gilau. Acesta confirma ca pe lac sunt lostrite de 2 metri lungime.Varga Mozsi Attila a stat anul trecut, in luna septembrie, 15 zile pe lac si a surprins tot ceea ce se intampla. Atunci a reusit sa prinda un superb crap adaptat in apele de munte. "Daca am stat 10 15 zile intruna am avut timp sa observ multe. Am vazut lostrita cand era in capatul lacului vegetatia. S-a ridicat la suprafata ... citește toată știrea