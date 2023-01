Un pieton beat, in varsta de 19 ani, lovit pe o trecere de pietoni din Dej de o soferita care se afla sub influenta substantelor interzise

Un tanar de 19 ani a ajuns la spital vineri seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe o strada din Dej. Acesta a vrut sa traverseze strada pe trecerea pentru pietoni, dar a fost accidentat de o masina condusa de o soferita de aceeasi varsta. In urma primelor cercetari, politistii au constatat ca pietonul se afla sub influenta alcoolului, in timp ce tanara care conducea si care a dat peste el se afla sub influenta substantelor interzise.Evenimentul rutier a avut loc vineri, 20 ... citeste toata stirea