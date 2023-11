Un pieton care a traversat strada neregulamentar, pe culoarea rosie a semaforului, a fost accidentat in aceasta seara pe bulevardul 21 Decembrie 1989 din Cluj-Napoca.Accidentul a avut loc in jurul orei 21. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 63 de ani, s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a partii carosabile, pe culoarea rosie a semaforului ... citeste toata stirea