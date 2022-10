Un pod din Cluj a fost construit in doar trei saptamani.E vorba de un pod provizoriu in Somesu Cald care leaga portiunile de drum dintre Gilau si Fantanele, pe drumul judetean 107P. Podul a fost construit provizoriu pana la ridicarea unuia nou. Acesta a devenit operational azi si se afla in amonte de podul situat la pozitia kilometrica 4+310. Acesta are o lungime de 45 de metri si este prevazut cu o ... citeste toata stirea