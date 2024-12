Un politist din Abrud s-a sinucis, surse spun ca din cauza problemelor copilului sau, condamnat la Cluj pentru trafic de droguri

Un politist de la Politia orasului Abrud care s-a sinucis ieri in sediul institutiei, cu un pistol.Acesta era in varsta de 50 de ani si a fost gasit impuscat in jurul orei 9, in biroul sau, cu o plaga in zona capului. La fata locului a fost chemat un echipaj de salvare, fiind solicitat si un elicopter SMURD. Dupa circa o ora si jumatate de eforturi, medicii nu au mai avut ce face si a fost declarat decesul.Surse neoficiale arata pentru Ziarul Unirea ca barbatul trecea printr-un episod grav ... citește toată știrea