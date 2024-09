Un politist din Cluj a provocat un accident noaptea trecuta in Livada, a refuzat recoltarea probelor biologice, i s-a facut dosar penal de catre colegii sai.Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 5.40, in Livada. Din cercetarile efectuate a rezultat ca barbatul, de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, in timp ce conducea autoturismul, dinspre Gherla spre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul directiei de deplasare, intrand in santul de pe marginea ... citește toată știrea