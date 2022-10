Un politist din Dej, jud. Cluj, s-a impuscat in cap

Un ofiter de la Politia Dej s-a impuscat in cap fix dupa ce a intrat in tura.Politistul ajunsese la munca si a intrat in camera armelor pentru a-si ridica pistolul. De fata cu colegul pe care urma sa il schimbe, si-a indreptat arma catre tampla si a apasat pe tragaci, scrie Dejeanul.ro.La fata locului s-a deplasat o ambulanta de la Dej, care l-a preluat pe barbat in stare critica, comatoasa, si l-a transportat la Spitalul Municipal Dej, unde in acest moment este supus mai multor investigatii. ... citeste toata stirea