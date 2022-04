Un politist din Huedin, prins cu numerele de la masina in geam: Tehnica e folosita ca sa nu te prinda radarul - FOTO

Un politist din Huedin, considerat de unii intransigent, a fost prins fara numerele de la masina montate pe suportul cerut de lege, ci cu placuta in parbriz.Agentul Andrei Voaides din Huedin a fost reclamat de cei pe care el i-a amendat tocmai pentru ca nu aveau placutele montate pe masina."Politia rutiera din Huedin este corupta. Pe noi soferii ne amendeaza si ne ia talonul ca nu avem numarul in suport si il avem in parbriz, dar ei la masinile lor personale e legal sa umble cu numarul in ... citeste toata stirea