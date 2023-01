Un politist local din Cluj-Napoca a fost trimis in judecata de catre procurorii anticoruptie pentru trafic de influenta.E vorba de un agent de politie de la Politia Municipiului Cluj-Napoca, pe nume Vasile Suciu, trimis in judecata in stare de libertate pentru infractiunea de trafic de influenta. O alta persoana, care nu a fost nominalizata de catre anchetatori pentru ca e "o persoana fizica fara calitate speciala", a fost de asemenea trimisa in judecata in acelasi dosar pentru favorizarea ... citeste toata stirea