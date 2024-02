Un politist sosit intr-o locuinta in Cluj-Napoca pentru a restabili ordinea a fost luat la bataie de proprietar, i-a facut dosar penal pentru ultraj.Fapta a avut loc in 20 septembrie anul trecut, seara in jurul orei 19. In timp ce se afla locuinta proprie din Cluj-Napoca, inculpatul l-a lovit in mod repetat cu pumnul pe politistul de la sectia 4, acum persoana vatamata in dosarul de ultraj, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu intrucat s-a deplasat la aceasta locatie in ... citește toată știrea