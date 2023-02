Un pompier care de 15 ani raspunde la numarul de urgenta 112 vorbeste intr-un interviu despre cazurile care l-au afectat cel mai mult. "N-o sa uit niciodata cazul unui copil ce a cazut de pe un bloc in constructie din Manastur"

Un pompier care de 15 ani raspunde la numarul de urgenta 112 vorbeste intr-un interviu despre cazurile care l-au afectat cel mai mult.Plutonierul adjutant Adrian Tosa raspunde la numarul de urgenta 112 la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj de 15 ani; doar anul trecut in total acest numar a fost apelat de peste 180.000 de ori, doar in Cluj. "N-o sa uit niciodata cazul unui copil ce a cazut de pe un bloc in constructie din Manastur", spune Tosa intr-un interviu publicat de ISU Cluj. ... citeste toata stirea