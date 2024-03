Un pompier clujean aflat in timpul liber si-a salvat prietenul dintr-un incendiu: ,,Pur si simplu am sarit sa imi salvez prietenul cum ar fi facut oricine"

Un pompier din Cluj aflat in timpul liber si-a salvat prietenul, dupa ce cortul acestuia a luat foc, pe marginea lacului din Ciurila.,,Prietenul la nevoie se cunoaste! Acest lucru ne-a demonstrat colegul nostru de la Detasamentul 2 Cluj-Napoca, Adrian Capusan, care in aceasta dimineata i-a schimbat destinul prietenului sau.Adrian, impreuna cu Daniel, Petrisor si Adi, s-a hotarat sa faca o noua excursie in natura si sa-si incerce norocul pe lacul din comuna Ciurila. Si-au pregatit cele ... citește toată știrea