Un pompier din Cluj se afla printre echipele de salvatori care actioneaza in urma puternicului cutremur din Turcia.E vorba de un plutonier adjutant, Rares Urs, de la Detasamentul 2 de Pompieri Cluj-Napoca al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Acesta se regaseste in echipa Caini de Salvare Transilvania, care a plecat astazi in Turcia. Rares Urs e insotit de cainele sau, Max, si va participa impreuna cu personalul RO-USAR (Romanian - Urban Search and Rescue) la misiuni de ... citeste toata stirea