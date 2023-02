Un pompier salvator din Cluj s-a stins din viata la numai 24 de ani

Pompierii clujeni sunt in doliu, dupa ce un tanar de 24 de ani, incadrat la Dej, s-a stins din viata, dupa o boala necrutatoare."Am aflat cu tristete despre trecerea timpurie la cele vesnice a colegului nostru, sergent major Berci Roberto Marcel.Vestea a fost cu atat mai grea pentru noi, avand in vedere ca venise de curand din Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti in randurile pompierilor militari din Cadrul Detasamentului Dej.Absolvent al Liceului ... citeste toata stirea