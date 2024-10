Un Porsche Panamera s-a facut praf pe o strada din Cluj-Napoca. Bolidul de lux a intrat intr-un taxi

Un accident rutier a avut loc pe strada Campului, din Cluj-Napoca, in care a fost implicat si un bolid de lux, astazi, 25 octombrie.Din primele informatii, un Porsche Panamera s-a facut praf dupa un accident cu un taxi, in jurul orei 15:20.Potrivit martorilor, partea din fata a autoturismului a fost lovita puternic, cel mai probabil in urma unui impact cu un taxi. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind ... citește toată știrea