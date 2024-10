Un postas din Cluj a furat pensii de mii de euro, a fost condamnat pentru delapidare ieri

Un postas din Cluj a furat pensii, a fost condamnat pentru delapidare ieri.Postasul a fost trimis in judecata prin rechizitoriu in februarie anul trecut pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals si participatie improprie la fals intelectual, toate in forma continuata. Anchetatorii spun ca inculpatul in 13 septembrie 2021 si 13 octombrie 2021 a ridicat sume de bani, conform indatoririlor sale de serviciu privind achitarea mandatelor si pensiilor, dar nu a achitat sumele aferente ... citește toată știrea