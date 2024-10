Un primar din Cluj vrea sa ajunga senator de Iasi

Primar din Cluj, senator de Iasi. Ioan Marginean deschide lista pentru Senat a UDMR. El se afla in conducerea comunei Moldovenesti din 2004, in primii opt ani ca viceprimar, iar in ultimii 12 ani ca primar. "Am neamuri prin alianta in zona Iasului", spune acesta pentru Ziarul de Iasi.Prezenta lui pe lista UDMR este o formalitate, cu sanse reduse de a deveni senator de Iasi. Alaturi de primarul din Moldovenesti, din partea UDMR mai ... citește toată știrea