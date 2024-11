Un proces de amenintare a ajuns pana la Curtea de Apel Cluj, impotriva deciziei instantei de fond au facut apel atat inculpatul cat si victima, apelul s-a transat ieri.Pe fond inculpatul a fost condamnat, de catre Judecatoria Cluj-Napoca, la doi ani si doua luni de inchisoare, cu suspendare, pentru infractiunile de amenintare si lovire sau alte violente.In fapt, s-a retinut in esenta ca in 24 octombrie anul trecut, in jurul orei 20, in timp ce se afla in scara blocului, pe fondul unor ... citește toată știrea