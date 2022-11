Un profesor de la UBB lauda interventia prompta si profesionista a salvamontistilor clujeni la un incident in Cheile Turzii: "Respect si jos palaria"

Sapte salvatori montani din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat in weekend la actiunea de salvare a unui tanar, care s-a accidentat la un picior in timp ce parcurgea traseul de Via Ferrata din Cheile Turzii. Desi actiunea a fost ingreunata de intuneric si temperatura scazuta, salvamontistii au reusit sa coboare victima din traseu in targa si sa o transporte catre Baza Salvamont Cheile Turzii.Dupa interventia prompta si profesionista a salvatorilor, pe ... citeste toata stirea