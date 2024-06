Un profesor de la USAMV Cluj acuza ca i se pun "bete in roate" din cauza optiunilor sale electorale la functia de rector: "Pierd studentii"

Un profesor de la USAMV Cluj sustine ca conducerea i-ar sabota activitatea din cauza "optiunilor electorale" pe care le-a avut la precedentele alegeri pentru functia de rector.Intr-o postare publicata pe o retea de socializare, Andrei Daniel Mihalca a detaliat o situatie specifica in care i-ar fi fost respinsa propunerea de a introduce un curs facultativ pentru studenti."Urmeaza o postare lunga, care arata o stare de fapt in USAMV Cluj-Napoca. Am prevazut asta. Mi se pun tot mai multe bete ... citește toată știrea