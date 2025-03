Un profesor din Cluj a fost condamnat pentru ultraj dupa ce a amenintat un politist cu moartea.Profesorul era cercetat intr-un dosar penal deschis inca din 2020, sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva, dar a refuzat sa se prezinte la audieri. In 23 ianuarie anul trecut agentul de politie in a carui instrumentare se afla dosarul penal, l-a sunat pe inculpat pentru a-i comunica ca urmeaza sa fie audiat. Deoarece inculpatul nu a raspuns la telefon, persoana vatamata a ... citește toată știrea