Un profesor universitar din Cluj a devenit membru al Academiei Romane! E inclus si in topul celor mai bine cotati cercetatori din lume

Profesorul universitar clujean dr. Dan C. Vodnar a devenit membru corespondent al Academiei Romane!Adunarea Generala a Academiei Romane, intrunita in sesiunea din 12 februarie 2025, a decis, prin vot secret sa includa cercetatorul clujean printre memebrii sai.Profesorul, preda Gastronomie Moleculara si Biotehnologii alimentare in cadrul Facultatii de Stiinta si Tehnologia Alimentelor de la USAMV Cluj-Napoca, fiind totodata si presedintele senatului universitatii.Acesta apare si in top