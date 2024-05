Un programator din Cluj s-a transformat in femeie, s-a adresat instantei ca sa-si schimbe documentele - numele din masculin in feminin, si la fel si sexul. Instanta i-a aprobat cererea

Un clujean, sau mai bine zis o clujeanca, s-a adresat instantei ca sa-si schimbe documentele - numele din masculin in feminin, si la fel si sexul. Instanta i-a aprobat cererea.Persoana s-a adresat instantei Judecatoriei Cluj-Napoca in 21 noiembrie anul trecut impotriva Directiei de Evidenta a Persoanelor si altor institutii si a solicitat incuviintarea schimbarii schimbarii mentiunii privind sexul inscris in actele de stare civila ale partii reclamante, si anume din sex masculin in sex ... citește toată știrea