Un proiect de lege care elimina licitatiile pentru amplasarea de panouri publicitare pe spatiile publice si permite pozitionarea in parcuri, intersectii si spatii giratorii, pe ultima suta de metri in Parlament. Guvern: creste pericolul accidentelor rutie

Un proiect de lege initiat de trei parlamentari PSD, votat deja de Senat si aproape de votul final in Camera Deputatilor, instituie haosul in industria panourilor de publicitate. Printre cele mai nocive prevederi ale proiectului se numara, potrivit Guvernului, posibilitatea eludarii licitatiilor de catre primariile care concesioneaza spatiul public, dar si amplasarea de panouri publicitare in sensurile giratorii, intersectii, pe autostrazi ori in pasajele rutiere.Proiectul de lege da dreptul ... citeste toata stirea