Un proiect imobiliar cu 30 de case incurca centura de ocolire cu piste de biciclete pe care o localitate de langa Cluj-Napoca vrea sa o amenajeze

Un proiect urbanistic, aflat in faza studiului de oportunitate, pentru construirea a circa 30 de case pe un teren de 2 hectare de la intrarea in comuna Chinteni a fost contestat de primarul localitatii, Lucia Magdalena Suciu, la sedinta comisiei de urbanism a Consiliului Judetean din 7 aprilie. Potrivit primaritei, propunerea incurca noua centura de ocolire cu piste de biciclete, prevazuta in PUG-ul comunei, la profil de 12 metri, pe care administratia locala vrea sa o faca de la intrarea in ... citeste toata stirea