Un element de munitie ramas neexplodat, de pe urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost gasit, marti intr-o comuna din Cluj.Focosul activ a fost gasit intamplator in apropiere de localitatea Gheorgheni, comuna Feleacu, in zona forestiera. Iar la fata locului s-au deplasat pirotehnistii ISU Cluj, care au ridicat in siguranta focosul unui proiectil de calibru 75mm. Elementul de munitie va fi ulterior distrus, in conditii controlate.,,Pe aceasta cale, reamintim populatiei ca elementele de ... citeste toata stirea