Un psiholog il aduce cu picioarele pe pamant pe un tanar care a terminat IT-ul, dar nu-si gaseste job: "Scoala ti-a spus una, iar viata ti-a aratat alta"

Cunoscutul psiholog si psihiatru Razvan Coloja, a comentat o postare de pe o retea de socializare in care un tanar se plange ca a terminat IT-ul, dar nu-si gaseste job.Razvan Coloja a venit cu o lista de lucruri pe care tinerii ar trebui sa le stie despre cum decurc lucrurile. In primul rand, psihologul a spus clar ca notele si faptul ca ai invatat foarte bine nu inseamna automat ca meriti un loc de munca, precizand ca sunt doua lucruri diferite modul in care inveti si modul in care lucrezi. ... citește toată știrea