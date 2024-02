Un rapper din Cluj, condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri

Pedeapsa de 6 ani de inchisoare cu executare a fost pronuntata marti, 6 februarie, de Tribunalul Alba. Raul Giurgiu a recunoscut fapta, si-a insusit ceea ce a facut si a explicat si cum a procedat. Mai mult de atat, si-a protejat un prieten, o persoana care se afla alaturi de el in masina, la momentul flagrantului.Potrivit motivarii instantei, Cumicu a calatorit in Spania la inceputul lunii septembrie 2023, de unde a cumparat 4 kilograme si jumatate de canabis."Am dat pe droguri in jur de 9. ... citește toată știrea