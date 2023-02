Un recidivist baut si agresiv ar fi incendiat sediul Politiei Huedin, dupa ce a aruncat cu benzina in hol si i-a dat foc, sediul a fost evacuat, oamenii au iesit pe geam

Un recidivist baut si agresiv ar fi incendiat sediul Politiei Huedin, dupa ce a aruncat cu benzina in hol si i-a dat foc.Informatia vine de la Sindicatul Europol, care prezinta si o imagine, cea de mai sus: "asa arata sala de asteptare a politiei orasului Huedin, dupa ce un recidivist, baut si extrem de agresiv, a aruncat cu benzina in holul sediului si a dat foc. Vizat a fost un politist care in acele momente intocmea acte procedurale fata de autorul incendierii", arata sindicatul.Pe ... citeste toata stirea