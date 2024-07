Un regizor clujean distruge mitul suprematiei Capitalei fata de Cluj: "Dupa 3 saptamani de stat in Cluj te izbeste murdaria Bucurestiului"

Dupa o perioada petrecuta in Cluj si la Frankfurt, regizorul si directorul Festivalului de Film de la Cluj, Tudor Giurgiu, si-a exprimat dezamagirea fata de starea in care a gasit centrul Bucurestiului."Dupa 3 saptamani de stat in Cluj si (foarte putin) pe langCZ Frankfurt, am iesit asearCZ prin centrul Bucurestiului.Te izbeste o senzatie acutCZ de imbacsealCZ, de murdCZrie, gunoaie care sunt peste tot, deopotrivCZ pe asfalt sau prin aer, purtate de vant.Welcome home, cum ar veni!", a ... citește toată știrea