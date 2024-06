Un regizor italian e invitatul special al editiei din acest an a celui mai mare festival de film din Romania, de la Cluj, care incepe peste cateva zile.E vorba de regizorul italian Daniele Luchetti, invitat special al celei de-a 23-a editii a Festivalului International de Film Transilvania , ce are loc la Cluj-Napoca, in acest an intre 14 si 24 iunie. Considerat unul dintre cei mai importanti cineasti italieni contemporani, acesta va fi celebrat in sectiunea 3×3 si va primi Premiul ... citește toată știrea