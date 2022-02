Un roman a revolutionat sistemul de credite imobiliare din Anglia. "Am inceput sa angajam si in Romania"

Un tanar economist roman cu studii la Oxford a revolutionat piata creditelor imobiliare in Anglia. Recent, el a primit o finantare de 150 de milioane de lire din partea unui fond de investitii britanic, iar acum se uita si spre piata romaneasca. La 31 de ani, Vadim Toader are dubla licenta la Oxford in economie si inginerie, iar din 2019 a deschis alaturi de un prieten, Stefan Boronea, o afacere care a revolutionat piata creditelor din Londra, initial, apoi in toata Anglia. Concret, prin ... citeste toata stirea