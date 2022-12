Un roman care a luptat pentru Ucraina povesteste prin ce a trecut: "As vrea sa sterg tot ce am facut acolo"

Un roman care a luptat in ultimele luni pentru Ucraina s-a intors in tara si face marturisiri despre ceea ce a trait in tara vecina."Ma numesc Stoica Ovidiu Anton. Am 37 de ani. Ultimele patru luni jumate le-am petrecut in zona de razboi. Am fost si am luptat pentru Ucraina", isi incepe romanul povestirea pentru Recorder. "Sunt total diferit de cand am venit inapoi. In sensul ca ma simt vulnerabil. Practic, nu mai sunt eu. Nu stiu ce m-a afectat mai mult, dar nu mai sunt eu", a continuat el. ... citeste toata stirea