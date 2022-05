Un roman care ar fi coordonat o retea de migranti ilegali prin care ar fi transportat zeci de mii de persoane a fost prins la Cluj in urma cu cateva zile.Politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei au anuntat ca au finalizat impreuna cu autoritatile austriece activitatile derulate pentru destructurarea unei grupari de criminalitate organizata specializata in migratia ilegala. Coordonatorul gruparii este un roman, in varsta de 28 de ani, cunoscut cu antecedente penale inca din perioada cand ... citeste toata stirea