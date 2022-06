Un roman din Italia, executat in stil mafiot cu 13 gloante. Firul anchetei interminabile duce la o grupare criminala

Nicolas Adrian Giuroiu, un roman de 28 de ani, a fost ucis de o grupare criminala din Italia. El a fost rapit, impuscat in maini si picioare, iar la final executat cu foc de arma in inima. Mai multi mafioti au fost deja condamnati, iar un nou proces a fost recent deschis. Procesul a debutat in aceste zile in Italia, la Curtea de Assis din Latina. Presa italiana scrie ca este vorba de ancheta "Reset" privind uciderea lui Nicolas Adrian Giuroiu, romanul rapit in Borgo Sabotino in martie 2014, ... citeste toata stirea