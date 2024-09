Un salajean cu BMW, la un pas sa provoace un accident pe o strada din Cluj, dupa o manevra neinspirata: ,,Cati idioti de genu' sunt in trafic" - VIDEO

Un sofer a fost la un pas sa provoace un accident pe o strada din Cluj-NapocaSalajeanul a schimbat brusc banda si s-a strecurat intre doua camioane, fiind extrem de inconstient.Din fericire, soferul din spatele lui a franat la timp si a evitat o tamponare.,,Avand in vedere ca eram cu o masina cu marfa, am oprit destul de greu...", a scris transmis cel care se afla in spatele soferului, pe un grup destinat soferilor din Cluj. ... citește toată știrea