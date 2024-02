Un salvamontist clujean a murit, la doar 33 de ani, dupa ce a fost surprins de o avalansa la Balea Lac: ,,Adio, legenda noastra vie!"

Un tanar salvamontist s-a stins din viata intr-o avalansa de mari dimensiuni produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras.Desi la Balea Lac riscul de avalansa e de gradul 4, tanarul s-a aventurat pe munte alaturi de cativa prieteni. Din nefericire, salvamontistul, aflat in timpul liber, a fost surprins de avalansa, care l-a doborat si l-a izbit de stanci. Echipa de salvare nu a mai putut face nimic pentru tanarul de 33 de ani.Paul Popescu, sau ,,Pogo" cum ii spuneau prietenii, era originar ... citește toată știrea