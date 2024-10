Un salvamontist clujean, pe podium, alaturi de elita salvatorilor montani din Europa

Salvamontistul Razvan Poting, din cadrul Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo Cluj, a fost unul dintre cei patru membri ai echipei Dacia, care a reusit sa ocupe locul al treilea din 72 de echipe din sapte tari, in cadrul concursului "Dolomiti Rescue Race".Razvan Poting este la cea de a treia participare in prestigioasa competitie, care a constat in parcurgerea de trasee montane de diverse tipuri si folosirea tehnicilor alpine si de salvare montana.Totodata, salvamontistii din Romania au ... citește toată știrea