Un sat cu doar doua sute de locuitori va avea apa potabila dupa o investitie de aproape un milion de euro.E vorba de satul Hagau din comuna Catina, pentru care a fost semnata autorizatia de construire in vederea inceperii lucrarilor de introducere a retelei cu alimentare cu apa potabila. Satul Hagau, aflat la granita cu judetul Bistrita-Nasaud, nu dispune de apa potabila furnizata in sistem centralizat in acest moment, astfel ca primaria Catina a inceput un proiect de infiintare a unei retele ... citeste toata stirea