Un sat din Cluj cu doar o suta de locuitori va avea retea de apa si canalizare, in sfarsit, in secolul XXI

Un sat din Cluj va avea retea de apa si canalizare, in sfarsit, in secolul XXI.E vorba de satul Straja din comuna Capusu Mare, care vede doar acum apa la robinet. A fost semnat certificatul de urbanism pentru introducerea retelelor de apa si canalizare in sat. Situata la aproximativ doi kilometri de resedinta comunei, localitatea Straja nu dispune in prezent de retele centralizate de alimentare cu apa si canalizare, motiv pentru care aprovizionarea cu apa potabila si deversarea apelor uzate ... citeste toata stirea