Un scriitor celebru spune ca Emil Boc "e un soi de Funar cu abilitati de comert si PR"

Scriitorul Vasile Ernu a spus ca Clujul este "un model de dezvoltare catastrofa"."O spun cu mare tristete. Iubesc acest oras: e unul dintre cele 7 orase in care am stat. Orasul Cluj si Napoca devine un oras tot mai inuman. Orasul care se vrea fanion si in care se baga mai multi bani in PR decat in oameni devine vizibil un oras dedicat "investitorilor", banilor. Oamenii sa se mute la Turda ca in imprejurimi e cu "ghetou exclusivist" fara minim spatiu public. Aceste ghetouri - iadul urbanistic ... citeste toata stirea