Un segment al strazii Tautiului, inchis circulatiei auto pe perioada vacantei scolare

In perioada 17 - 23 februarie 2025, intre orele 08:00 - 17:00, vor avea loc lucrari de extindere a retelei de canalizare menajera pe strada Tautiului, de la intersectia cu str. Crizantemelor pana la intersectia cu str. Sub Cetate. Lucrarile se vor desfasura pe zona centrala a drumului, iar accesul riveranilor va fi permis pana in momentul in care lucrarile ajung in zona respectiva, anunta Primaria Floresti.Potrivit primarului Bogdan Pivariu, traficul va fi deviat conform urmatoarelor rute ... citește toată știrea