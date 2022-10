Un singur arestat preventiv in amplul dosar de trafic de droguri cu zeci de perchezitii si nu mai putin de 11 retinuti, ieri acestia au fost dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva, dar doar pentru unul instanta si-a insusit propunerea.Tribunalul Cluj a decis ieri arestarea preventiva a unuia dintre cei 11, Mircea Chiorean, arestat deja preventiv in alt dosar. Acesta e cercetat pentru efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive, in forma ... citeste toata stirea