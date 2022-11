Un singur spectacol din Cluj e pus in scena la editia din acest an a Festivalului International de Teatru.E vorba de cunoscuta piesa "Hamlet" de William Shakespeare, pusa in scena de Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, in regia lui Gabor Tompa. "Hamlet" este una dintre cele mai cunoscute opere din literatura universala, iar cea de-a patra montare a textului din cariera regizorului Gabor Tompa, care a avut premiera la Cluj in 3 decembrie anul trecut este o oglinda a lumii noastre de astazi, dupa ... citeste toata stirea