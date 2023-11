Instalarea obligatorie a unui sistem de detectare a distragerii atentiei soferului pune capat privirilor fugitive pe care le aruncam telefoanelor noastre mobile in timp ce conducem.ADIO telefon la volan: Sistemul care devine obligatoriu din 2024 pentru toti producatorii autoFolosirea telefonului mobil in masina este in prezent una dintre cele mai frecvente cauze de accidente, obligand nu doar politistii, ci si producatorii auto sa caute modalitati de limitare a fenomenului.Astfel, toate ... citeste toata stirea